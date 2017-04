Galaxy S8:stä raportoitu Wi-Fi- ja latausongelmia

Samsungin hiljattain esitelty Galaxy S8 on vastaanotettu pääosin hyvin kuluttajien ja median keskuudessa, mutta täysin vailla ongelmia ei ole mikään julkaisu. Perjantaina Suomessa myyntiin saapuvaa puhelinta on vaivannut punertava näyttö ja nyt raportit kertovat mm. Wi-Fi-yhteysongelmista.Punaisuuteen Samsung onkin jo luvannut jonkinlaista ratkaisua , mutta uusi ongelma Wi-Fi-yhteyksien sekä langattoman latauksen kanssa kuulostaa jopa vakavammalta.Samsung on tiedostanut tosin Wi-Fi-ongelman ja sen mukaan kyse ei ole varsinaisesta laiteongelmasta, kuten ei sen mukaan ole punertavassa näytössäkään. Wi-Fi-yhteyksien katkeaminen on yhtiön mukaan korjaantumassa toisessa ohjelmistopäivityksessä, joka julkaistaan vain Koreassa, jossa ongelmaa on esiintynyt. Kyseessä on Samsungin mukaan ongelma paikallisen operaattorin laitteiston kanssa.Langattoman latauksen suhteen tosin tilanne hieman kinkkisempi, sillä ongelmaa on havaittu laajemmalti. Samsung ei ole myöskään vielä kommentoinut asiaa, joten kenties yhtiöllä ei ole vielä tiedossa ratkaisua ongelmaan.Käyttäjien mukaan Galaxy S8:n langaton lataus ei ole toiminut markkinoilla olevilla asemilla, vaikka laitteen pitäisi niitä tukea. Onneksi puhelin on mahdollista ladata myös mukana tulevalla kaapelilla, joten ongelma on lähinnä miedosti harmittava.Kaikkiaan ongelmat ovat tässä vaiheessa melko pieniä, eritoten, jos verrataan yhtiön viime vuotisiin ongelmiin. Toivoa sopii, että ongelmat saadaan korjattua perjantaihin mennessä – tai ne eivät koske suomalaiskuluttajia.