Nyt saat Galaxy S8:n ilmeen Android-puhelimeen ilmaiseksi

Androidin sovelluskaupassa on julkaistu ikonipaketin, jossa tarjotaan Android-käyttäjille Galaxy S8:sta tuttua ilmettä. Aspire Ux S8 - Icon Pack -niminen julkaisu on tavallisesti euron hintainen, mutta on nyt ladattavissa ilmaiseksi, kertoo BGR Paketti muuntaa puhelimen käyttöliittymän perjantaina kauppoihin saapuvan Galaxy S8:n kaltaiseksi, joten jos haluat jo nyt kokeilla kenties tulevan puhelimen käyttöliittymän ulkoasua, niin se onnistuu ilmaiseksi. Tosin, joidenkin mielestä Samsungin osaaminen graafisessa suunnittelussa on sen verran alkeellista, että pikemminkin vaihtaa Galaxy S8:sta toisenlaiseen ikonipakettiin.Lataus on ilmainen, joten siitä ei tosin synny ajankulua suurempaa kustannusta, mikäli haluaa kokeilla olisiko Samsungin uuden huippupuhelimen yhtä näkyvintä aspektia. Tämän lisäksi paketista löytyy myös ikoneita kolmannen osapuolen sovelluksille, jotka muuttavat nekin samaan tyyliin. Kaikkiaan ikoneita on yli 600 ja pakettia päivitetään uusilla.Kyse ei ole Samsungin virallisesta ikonipaketista, vaan Samsungin ikoneiden pohjalta luotu teos. Se on kuitenkin saanut varsin hyvät arvostelut Google Playssä.