Koreassa heräsi pelko – Tuleeko Apple-miljardien jälkeen krapula?

on iso asiakas eteläkorealaiselle puolijohdeteollisuudelle ja se tulee näkymään ensi syksynä julkaistavissa uusissa iPhoneissa, joiden näytöt valmistetaan suurilta osin Samsungin tehtailla. Samaan aikaan eteläkorealaisessa mediassa on alkanut levitä huolia, että Applen suunnitelmissa voisi olla jo toinenkin teknologiamuutos.iPhoneissa käytetään tällä hetkellä perinteisiä taustavalaistukseen perustuvia LCD-näyttöjä, mutta ensi syksynä uusissa iPhone-malleissa voidaan hyvinkin käyttää itsenäisesti valoa tuottavaa OLED-tekniikkaa. Samsung ja LG ovat johtavia OLED-valmistajia, joten Apple-asiakkuuden odotetaan tuovan rutkasti lisää rahaa maahan. Business Korean mukaan Apple suunnittelee jo kuitenkin mikro-LED-näyttöihin siirtymistä Business Korean uutinen ei näytä perustuvan sisäpiirilähteiden tietoihin, vaan lähinnä markkina-analyytikkojen arvioihin. Uutisen mukaan Apple voisi aloittaa mikro-LED-näyttöjen valmistamisen Taiwanissa jo tämän vuoden aikana. Tuotanto ajettaisiin ylös Apple Watchiin sopivien pienten näyttöjen avulla. Uuden teknologian käyttöönoton näkökulmasta Apple Watchin etuna on myös pienehköt volyymit, mikä antaa tilaa opettelulle ja virheille.Mikäli Apple päätyisi käyttämään mikro-LED-näyttöjä iPhoneissa, voisi se tarkoittaa miljardiluokan menetyksiä korealaisille näyttövalmistajille. Apple osti vuonna 2014 pienen LuxVue-teknologiayhtiön, joka on kehittänyt mikro-LED-näytöt mahdollistavaa tuotantotekniikkaa.