Galaxy S8:n "Infinity Display" on komea, mutta paljonko maksaa sen korjaaminen?

Samsungin uutuuspuhelin Galaxy S8:n ja Galaxy S8+:n tekniikka on kautta linjan markkinoiden huipputasoa, kuten on tietysti korealaisyhtiöltä totuttu näkemään vuosi toisensa jälkeen. Lippulaivamallista erikoisen kuitenkin tekee sen Infinity Display -näyttö, joka kattaa liki koko etupaneelin ja jopa kaartuu molemmille reunoille.Näyttö on kiistatta vakuuttava ja vaikka sen hyötynäkökulmasta voi olla montaa mieltä, niin lienee lähes yksimielisesti sitä voidaan pitää näyttävänä. Siinä on kuitenkin yksi ongelma.Galaxy S8:n näyttö on tietysti helposti hajoava, mikäli sen tiputtaa vaikkapa asfaltille, sillä se ylettyy etuosan lisäksi reunoille. Ja koska kyseessä on huipputeknologian taidonnäyte, niin sen korvaaminen on myös huippukallista. GSMArena kertoo puolalaistietoihin viitaten, että Galaxy S8+:n näytön korjaaminen voi maksaan halvimmillaankin yli 250 euroa. Jo edeltävän mallin, S7 edgen näyttö oli kallista korjata, mutta nyt hinta on noussut vielä kymmeniä prosentteja.Kyse on tietysti suuremmasta näytöstä, joten siinä mielessä korotus on ymmärrettävä, mutta silti se varmasti kirpaisee, erityisesti, kun puhelimeen on sijoittanut yli 900 euroa. Tiedot eivät valitettavasti kerro kuinka paljon pienempikokoisen Galaxy S8:n näytön korjaamisen hinta eroaa S8+:sta.Näiden tietojen pohjalta kannattaakin kenties sijoittaa oston yhteydessä joko suojakuoriin tai vakuutukseen.