Vuotokuvassa väitetysti tuleva OnePlus 5 ja sen uudistunut kamera

OnePlus on viimeaikoina juhlinut Elisan puhelimyyntitilastojen kärkipaikkoja kuukausitolkulla, mutta yhtiöllä on suunnitteilla jo uusi malli korvaamaan OnePlus 3T:n päällikköpaikalta. Nyt vuoto Intiasta esittelee kuvaa, joissa väitetään olevan tuleva OnePlus 5.Huhut kertovat, että OnePlussan tämänvuotinen malli ei ole OnePlus 4, kuten edeltäjästä voisi päätellä, vaan yhtiö julkaisee kesällä puhelimen OnePlus 5 -nimellä. Nyt verkkoon on vuotanut kuvaa, joiden väitetään olevan renderikuva tulevasta puhelimesta.Tiedot laitteesta ovat tähän mennessa olleet varsin vähäisiä, joten vuodon uskottavuutta on vaikea arvioida, mutta mikäli kyseessä on todella aito kuva, niin se kertoo muutamia mielenkiintoisia yksityiskohtia.Selkein muutoksista nykymalliin on tietysti kamera, joka vaihtuu kuvan mukaan kaksoiskameraksi. Sormenjälkilukijaa ei ole Galaxy S8:n tavoin takana, joten voimme olettaa sen olevan edelleen näytön alapuolella, joka kertoo, että Infinity Displayn tapaista liki koko etupaneelin täyttävää ratkaisua ei ole tulossa.OnePlus vaikuttaa myös tuovan takaisin mustan väriversion, jota yhtiö kaupitteli hiljattain OnePlus 3T:n osalta erittäin rajattuna eränä. Sen suosio lienee saa OnePlussan tuomaan mustan takaisin perusväreihin.Mitään muuta valtaisan erikoista kuvasta ei löydy. OnePlus vaikuttaa luottavan edeltäjien kaltaiseen rakenteeseen, jossa kuori on metallia ja ainoastaan etupinta Gorilla-lasia.