Suomen paras uutissovellus Androidille on nyt hurjasti nopeampi

HIGH.FI Uutisvahti Androidille

Kotimaan uutissovelluksista kovimmalla käyttäjäarvosanalla kuukaudesta toiseen jatkavaAndroidille päivittyi tänään.tuo mukanaan hurjasti nopeutuneen uutissivujen latautumisen, kun vanha sivujen näyttöön käytettyon korvattu Chrome Custom Tabs -toteutuksella.Samalla myös evästeet pysyvät ohjelman muistissa, joten erilaiset kehoteikkunatpysyvät pois, kun sivustot muistavat käyttäjän sulkeneen kehotteen jo aiemmin.Toinen merkittävä uudistus on ns./ "ICYMI" -toiminto. Jos olet lukenut sovelluksen kautta uutisia viimeksi vaikkapa eilisiltana ja avaat sovelluksen nyt, tulee tarjolle ICYMI-niminen kategoria, joka tarjoaa tiivistetysti tuossa välissä julkaistut, suosituimmat uutisotsikot yhdessä näkymässä.Liäksi olemme korjailleet kasan bugeja, päivittäneet sovelluksen käyttämiä kirjastoja ja lisänneet asetuksiin myös mahdollisuuden kytkeä suosittujen uutisten lihavoinnin pois käytöstä uutislistoissaSovelluksemme on kotimaisten uutissovellusten joukossa ainoa, joka on yltänytkäyttäjäarvioiden keskiarvoon Googlen Play -kaupassa – päihittäen isojen mediatalojen, kuten, tarjonnan.