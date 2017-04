Tässäkö Rovion seuraava hittipeli? Battle Bay tulossa saataville maailmanlaajuisesti

Rovion uusi Battle Bay -mobiilipeli tulee saataville maailmanlaajuisesti 5. toukokuuta.Battle Bay on reaaliaikainen moninpeli, jossa pelaajat kiitävät merellä viidestä pelaajasta koostuvassa joukkueessa toista joukkuetta vastaan. Peli muistuttaa eilen julkaistun trailerin perusteella hieman suosittua World of Tanks -peliä.Battle Bay on ollut pitkään nk. soft-launch-vaiheessa, jossa peli on julkaistu rajatusti muutamassa maassa ja sitä on kehitetty pelaajien antaman palautteen perusteella. Suomen lisäksi peli on jo nyt saatavilla 16 maassa.Battle Bayn voi ladata Androidille Google Play -kaupasta ja iOS:lle App Storesta