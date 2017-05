Kaivattu ominaisuus WhatsAppiin – Näin kiinnität tärkeät viestiketjut

Jos olet sosiaalinen perhonen ja käytät WhatsAppia useiden henkilöiden tai ryhmien kanssa keskustelemiseen, niin chat-näkymä voi olla melkoinen kaaos. Lista päivittyy jatkuvasti ja tärkeimmät keskustelut voivat hautautua pohjille jos viestiliikenne on hiljaisempaa.Kaaottiseen viestiketjulistaukseen on tulossa tolkkua, sillä WhatsAppiin on lisätty mahdollisuus kiinnittää ) tietyt keskustelut listan kärkeen samaan tyyliin kuin foorumialueilla on kiinnitetty tärkeimmät viestiketjut. Kiinnitys tapahtuu painamalla pitkään haluttua keskustelua Keskustelut-näkymässä, jolloin näytön yläreunaan ilmestyyvään toimintavalikkoon ilmestyy kiinnitysvalinta. Kiinnitettävien keskusteluiden määrä on rajoitettu kolmeen.Ominaisuus ei kuitenkaan löydy vielä WhatsAppin vakaasta versiosta, vaan ainoastaan uusimmista beta-julkaisuista WhatsApp beta 2.17.162 ja 163).