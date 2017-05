OnePlus-pomo vihjaa tulevasta "yllätyksestä"

OnePlussan viimeisin tuotejulkaisu nähtiin viime vuoden lopulla, kun yhtiö päätti uudistaa viime vuonna esiteltyä OnePlus 3 -mallia hienoisesti. Uusi OnePlus 3T on siis ollut markkinoilla vasta puolisen vuotta, mutta jo nyt yhtiöltä odotetaan uutta lippulaivamallia.OnePlus onkin tavallisesti julkaissut kesällä uuden huippupuhelimen, joten niin tapahtuu todennäköisesti nytkin. Huhuille lisävastinetta on nyt tarjonnut itse yhtiön toimitusjohtaja Pete Lau.Lau on välittänyt yhtiön Weibo-viestin, jossa kerrotaan työntekijöiden työskentelevän tauotta "tulevaa yllätystä" varten. Tähän toimitusjohtaja on lisännyt saatesanoiksi "carry on!" sekä hashtagin #NeverSettle, joka tunnetaan OnePlussan puhelimista.Huhujen mukaan puhelin olisi saapumassa siis jälleen pian, mutta nimeämispolitiikassa on tapahtunut pienoinen muutos. OnePlus hyppää väitetysti OnePlus 4 -nimen ylitse suoraan OnePlus 5:een. Ehkäpä tähän on vaikuttanut OnePlus 3T:n julkaisu, jota pidetään yhtiön neljäntenä huippulaitteena (lisäksi yhtiö julkaisi 2015 edullisemman X-mallin).Valitettavasti Pete Laulla ei ole vielä kertoa julkistuksesta mitään, joten joudumme odottamaan virallista sanaa. Toivoa sopii kuitenkin, että tauottomat työpäivät ovat tarpeen julkistusta lähestyessä eikä ns. "normipäivä" kiinalaisyhtiössä.