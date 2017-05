-sovellusten ja ohjelmien sisäisiin ostoihin luvattu hinnankorotus on astunut voimaan. Tämän johdosta aiemmin 0,99 euroa maksanut ohjelma kustantaajatkossa 1,09 euroa. Kymmenen sentin hinnannousulla Apple yrittää kompensoida valuuttakurssimuutoksista aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia.Pienten korotusten lisäksi Apple on ottanut käyttöön euroalueella uuden hintaluokan. Aiemmin 0,99 euroa (nyk. 1,09 e) oli alhaisin hintaluokka, jossa sovelluksiaan pystyi myymään App Storen kautta. Nyt Apple tarjoaa lisävapauksia sovelluskehittäjille mahdollistamalla kaupankäynnin myös 0,49 eurolla. Aiemmin vastaava alempi hintaluokka on ollut käytössä kehitysmaissa, kuten Kiinassa ja Intiassa.Esimerkiksi Doodle Jump -peli on jo siirtynyt uuteen 0,49 euron hintaluokkaan.