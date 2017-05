Pudotustesti paljasti Galaxy S8:sta ilmeisen ongelman

Samsungin uutuuspuhelin Galaxy S8, yhdessä sisarmalli Galaxy S8+:n kanssa, on kiistatta yksi älypuhelinhistorian komeimmista laitteista. Metallin ja lasin yhdistelmä on tehty saumattomasti samalla kun tarjotaan silmiähivelevä, liki koko etupaneelin kokoinen ja reonoille kaartuva Infinity Display -näyttö.Niinpä laite onkin saanut hyvän vastaanoton sekä lehdistössä että kuluttajien keskuudessa, mutta, jos jotain tulee tietää älypuhelimista, niin se on, että täydellistä laitetta ei ole olemassakaan.Galaxy S8:n osalta tietysti yksi heikoista puolista on sen kestävyys, ja tarkemmin iskunkestävyys, jota ei kaikissa testeissä ole kokeiltu . Vaikka lasi on naarmuja ja taivutusta hyvin kestävää viidennen sukupolven Gorilla-lasia, niin se on edelleen lasia ja se laajenee etupaneelin lisäksi myös reunoille. Tämä tarkoittaa, että pudottaminen esimerkiksi asfaltille on testeistä kivuliain.Saksalainen test.de onkin laittanut Galaxy S8:n iskunkestävyyden testiin ja selvittänyt miten se vertautuu muihin älypuhelimiin. Testissä todettiinkin, että S8 on erityisen herkkä näytön kulmista.Kaikkiaan Galaxy S8 kesti tavallista vähemmän pudotustestissä, jonka monet puhelimet läpäisevät vain pienemmillä naarmuilla tai lommoilla. Galaxy S8:n näyttö pirstaloitui jo 50 pudotuksen (80 senttimetrin korkeudesta) jälkeen, kun monet kestävät 100 pudotusta.Niinpä onkin selvää, että Galaxy S8 on syytä laittaa suojakoteloon, jos haluaa suojella liki 1000 euron arvoista laitetta. Toki tällöin ei pääse nauttimaan sen liki täydellisyyttä hipovasta designista. Pelkän näytön korjaaminenkin on Galaxy S8:ssa todella arvokasta touhua . Valintojen maailma, vai mitä?