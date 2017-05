Tulevasta OnePlus 5:stä paljastui uusi huhutietoja

Kiinalaisyhtiö OnePlus on tuomassa pian markkinoille uutta älypuhelinta. Tällä kertaa yhtiön puhelin kantaa väitetysti nimeä OnePlus 5 ja toimitusjohtajan vihjailujen mukaan julkistus alkaa olla lähellä.Nyt Kiinasta kuuluu jälleen, sillä maassa suositun some-palvelun Weibon Kumamoto Technology -tili väittää saaneensa käsiin tietoja tulevasta OnePlus-laitteesta. Tietojen mukaan aiemmin huhuttu kaksoiskamera ei ole vertikaalimallinen (kuvassa) vaan kamerat asettuvat vierekkäin.Tämä ei tosin vaikuta kovinkaan suurelta korjaukselta, sillä laite luottaa yhä kahteen eri linssiin. Tässä vaiheessa on tosin vaikea sanoa onko vuotokuva vai uusi huhu oikeassa.Mikäli kuitenkin oletamme, että uusi huhu pitää enemmän paikkansa, niin se lisäksi vahvistaa aiemmat huhut, joiden mukaan sormenjälkilukija, ja siten myös kotinäppäin, ovat edelleen paikallaan näytön alapuolella. Näin OnePlus ei pyri haastamaan mm. LG:tä ja Samsungia koko etupaneelin näytöllä.Akku on kasvanut 3600 milliampeerituntiin eli pari sataa milliä ja laite tukee tietysti edelleen Dash-pikalatausta.Muihin ominaisuuksiin kerrotaan sisältyvän 6 gigatavua RAM-muistia edeltäjänsä tavoin, mutta tallennustila on kasvatettu 128 gigatavuun. Jopa kahdeksan ja 258 gigatavun mallia huhutaan.Todennäköisesti laite luottaa edelleen Full HD -resoluution näyttöön sekä Qualcommin uusimpaan Snapdragon-huippupiiriin, joka on tällä kertaa Snapdragon 835.