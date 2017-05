Galaxy S8:n odotettu sisarmalli paljastui vuodosta

Samsung Galaxy S8 Active SM-G892A seen in User Agent String https://t.co/tR0vaoglEw

Samsungin uusi Galaxy S8 on lähes kaikkea mitä puhelimelta voi vuonna 2017 toivoa. Siinä on näköä, kokoa ja valtavasti tehoa, mutta yksi asia siitä puuttuu, nimittäin iskunkestävyys Mikäli haluaa Galaxy S8:n, mutta haluaa sen kestävän veden lisäksi myös pudottelua ja muuta väärinkäyttöä paremmin, niin uusi vuoto tarjoaa hyviä uutisia. Verkkosivuston user agent -kysely on paljastanut mallinumeron SM-G892A, joka viittaa odotettuun Galaxy S8 Active -malliin.Galaxy S8 Active on hyvin todennäköisesti varustettu samankaltaisella tekniikalla, ellei täysin identtisellä, kuin Galaxy S8 -perusmalli, mutta se on päällystetty kestävämmällä materiaalilla. Valitettavasti tämä tarkoittaa todennäköisesti paljon karumpaa ulkonäköä, joten kaikkea ei yksinkertaisesti voi saada.Tässä vaiheessa laitteesta ei ole vuotanut kuvia, joten joudumme vain arvaamaan onko esimerkiksi Infinity Display normaalimallin kaltainen vai onko esimerkiksi kaartuvasta näytöstä jouduttu luopumaan. Todennäköisesti Samsung julkistaa mallin tulevan kuukauden tai puolentoista aikana, jos pidättäytyy viime vuoden aikataulussa.