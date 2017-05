OnePlus-pomo kiusoittelee tulevaa OnePlus 5 -mallia maailman sumeimmilla kuvilla

OnePlussan viimeisin malli on ollut myyntimenestys Elisan listoilla , joten syystäkin Suomessa odotetaan jo uutta huippumallia. OnePlus 3T:n pienoisen parannuksen jälkeen on nyt tiedossa kenties merkittävämpi päivitys, ja nimikin on huhutusti sen mukainen: OnePlus 5.OnePlus-pomo Pete Lau on vihjannut tulevasta laitteesta ja vuodot ovat kertoneet puolestaan mm. kaksoiskamerasta Nyt Lau on päättänyt paljastaa hieman lisää laitteesta, mutta halunnut selvästi tehdä sen mahdollisimman epäselvästi. Oheisissa twiiteissä nähdään kaksi Laun julkaisemaa kuvaa, joissa heijastuksesta näkyy jokin kaksoiskamera ja kenties sormenjälkilukija vieressä.Kuvat ovat nii sumeita ja heikkolaatuisia, että vaikea sanoa muuta kuin, että kaksoiskamera vaikuttaa olevan tässä vaiheessa varmaa. Sormenjälkilukijan sijainti takana olisi vastoin aiempia huhuja, joiden mukaan OnePlus säilyttää aiemmista malleista tutun kotinäppäimen ja sormenjälkilukijan kombinaation etupuolella. Kameran vieressä oleva rako voi olla myös salamalle, vaikka onkin suurehko.Valkoinen päällysmateriaali on todennäköisesti suojakuori, jollaisia käytetään useimmiten prototyyppien kanssa, joten laitteen ulkonäöstä on vaikea sanoa kuvien perusteella yhtään mitään.