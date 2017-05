Googlen mystinen mobiilikäyttöjärjestelmä esiintyy ensimmäistä kertaa kuvissa

Googlen Android-käyttöjärjestelmä on ylivoimaisesti maailman käytetyin mobiilialusta. Vaikka suurimman osan voitoista käärii Apple omalla sovelluskaupallaan, niin Android-puhelimia käyttää moninkertainen määrä. Tämä lisäksi hakujätti on ottanut oppilaitosten läppäritilanteesta niskalenkin Chrome OS:llä ja Chromebook-tietokoneilla.Yhtiö ei kuitenkaan tietysti ole jäänyt lepäämään laakereilleen, vaikka valtaisa suosio ja sijoitus maailman suurimpien yhtiöiden kärkipaikoilla voisi siihen helposti johtaa. Yhtiölla on työn alla uusi käyttöjärjestelmä, jossa se on jättänyt Androidin pohjalla olevan Linuxin väliin ja luonut täysin tyhjästä uuden alustan.Tämä avoimen lähdekoodin järjestelmä kantaa nimeä Fuchsia ja on paljastunut ensimmäistä kertaa suurelle yleisölle jo viime vuonna, mutta tällöin käyttöjärjestelmä oli täysin komentokehoitteeseen ja tekstiin perustuva. Nyt yhtiö on saanut luotua jonkinlaista pohjaa myös graafiselle käyttöliittymälle.Fuchsian pohjat on Googlen omassa mikrokernelissä, jota kutsutaan nimellä Magenta, kertoo Ars Technica . Linux lisäksi Google on luopunut myös GPL-lisenssistä ja lisensointi on tehty tällä kertaa BSD 3 clausen, MIT:n ja Apache 2.0:n mukaelmana.Vaikka oheiset kuvat antavat jotain osviittaa mihin suuntaan kenties käyttöliittymää halutaan kehittää, niin tässä vaiheessa on turhan aikaista arvioida Googlen lopullista visiota. Käyttöjärjestelmä on vielä kovasti raakile, eikä mitään virallisia tietoja projektista oikeastaan anneta. Kuten kuvista näkyy, niin käyttöliittymä on vain kokoelma erilaisia elementtejä ja niiden kokeilua.Käyttöjärjestelmää kehittävä Google-työntekijä on kuitenkin kertonut, ettei kyseessä ole mikään turha sivuprojekti, joten se voi muutamien vuosien päästä haastaa Androidin ja siten tietysti muut käyttöjärjestelmät älypuhelinmarkkinoilla.Lue lisää Googlen Fuchsiasta Ars Technican kattavasta artikkelista