Huippupuhelinten ominaisuuksia tulossa keskihintaisiin älypuhelimiin

Maailman suurin älypuhelinpiirien valmistaja Qualcomm on julkaissut uusia tuotteita alkuviikosta. Yhtiön uudet Snapdragon-piirit ovat keskiluokan malleja, joihin pyritään tuomaan huippupuhelimista tuttuja ominaisuuksia.Snapdragon 630 on päivitetty versio viime vuoden 626:sta ja Snapdragon 660 puolestaan uusittu 653. Qualcomm kertoo, että piireissä on keskitytty erityisesti multimedia-, kuvaus- ja suorituskykyominaisuuksiin, jotka tuovat mukanaan mm. parempaa pelisuorituskykyä. Tämän lisäksi molemmat piirit tarjoavat tuen kaksoiskameroille (630 13+13MP ja 660 16+16MP).600-sarjan piireissä nähdään nyt ensimmäistä kertaa aiemmin vain 800-sarjan tuotteissa olleita ominaisuuksia, kuten Qualcomm Spectra -signaaliprosessori ja Qualcomm Kryo -prosessorit. Yleisemmin piirisarjat tarjoavat mm. nopeampaa latausta, parempia langattomia yhteyksiä, uusia teknologioita äänen- ja kuvanlaadun parantamiseen sekä laajemman tuen biometrisille tunnistimille.Tarkempia teknisiä tietoja tulevien keskisarjan älypuhelinten järjestelmäpiireistä löytyy Qualcommin sivustolta ( Snapdragon 660 ja Snapdragon 630 ).