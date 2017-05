Pokémon GO -päivityksen kulisseista paljastuu tulevia suuria uudistuksia?

Pokémon GO:n kehittäjä Niantic on tällä viikolla paljastanut, että peliä päivitetään pian versioon 0.63.1 Androidilla ja versioon 1.33.1 iOS:llä. Itse päivityksestä ei ole paljoakaan iloa pelaajille, sillä uudistukset ovat minimaalisia, mutta se kuitenkin lupaa tulevaisuudessa jotain mullistavampaa.Viralliset tiedot päivityksestä kertovat, että se tuo tuen Brasilianportugalille ja ominaisuuden, jonka avulla mitalia koskemalla näkee kuinka paljon on matkaa seuraavaan mitalitasoon. APK-paketin tarkempi tarkastelu on kuitenkin paljastanut, että tulossa on myös uudistuksia salitaisteluihin.Muutoksia listannut The Silph Road kertoo, että koodista paljastuu mm. saman Pokémon-lajin määrän rajoittaminen salien sisällä. Tämän lisäksi arvellaan, että Niantic on tuomassa nk. raid-Pokémonit peliin, joka on mahdollisesti saleihin hyökkäävä Pokémon.Useimmille Pokémon-treenaajille tämä on varmasti hyvä uutinen, jos se saapuu tuotantoon. Salien hyökkäämiseen ja puolustamiseen on odotettu pelaajien toimesta monipuolisuutta jo pidemmän aikaa.