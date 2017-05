Testattua: Design-palkinnon voittanut 17000 mAh:n varavirtalähde

Puhelinvertailun testiin saatiin tällä kertaa Red Dot Design Awardsin voittanut varavirtalähde Xtorm XB202 Discover. Kyseinen matka-akku, niin sanottu power bank, on ulkoisesti koreilematon laatikko, mutta kapasiteettia on mahdutettu sisään kokonaista 17 000 mAh, eli noin viiden modernin älypuhelinakun verran. Mikäli sopiva liitin (USB-C) löytyy, voi Discoverylla ladata hyvän tovin jopa kannettavaa tietokonetta.Muotokielessä on selvästi keskitytty funktionaalisuuteen. Laite on ulkoa täysmuovinen; vain kyljestä työntyy ulos pieni kangaslappu, johon on painettu valmistajan logo. Takakanteen on painettu tekniset tiedot sekä pakolliset merkinnät. Etupuolelta löytyy logon lisäksi yksi painike, sekä sen ympäriltä valorengas, joka osoittaa latauksen tason painiketta painettaessa tai latauksen ollessa käynnissä suuntaan tai toiseen.Toisella pitkällä sivulla on syvänne mukana tulevaa pientä USB-kaapelia varten. Johdon pätkä kulkee kätevästi mukana ja pysyy paikallaan magneetin avulla. Testilaitteen mukana tullut johto oli micro-USB-tyyppiä. Paketissa oli lisäksi myös kaksi pidempää johtoa, toinen micro-USB ja toinen USB-C (molempien toiset päät isompia USB-A-liittimiä).Laitteen yhdessä kulmassa on esimerkiksi monista pokkarikameroista tutut reiät, joista voi sujauttaa sopivan hihnan kantamista tai kiinnittämistä varten. Laitteet mitat ovat 135 x 81 x 23 mm, joten aivan minimaalinen se ei ole, mutta kulkee laukussa mukavasti; taskussa kömpelömmin.Yhdellä lyhyellä sivulla puolestaan on kaikki laitteen tarjoamat liitännät: kaksi isompaa USB-porttia sekä yksi USB-C. Suuremmat portit antavat virtaa ulos, mutta keskimmäinen USB-C toimii molempiin suuntiin, eli sillä voi joko ladata ulkoista laitetta tai sen kautta voi täyttää voimapankin oman akun. Toinen output on varustettu Quick Charge 3.0 -tekniikalla, eli uudemmat puhelimet voi ladata myös erittäin nopeasti, mikä onkin tervetullut lisä varavirtalähteisiin. Useamman portin ansiosta monen laitteen lataaminen samanaikaisesti onnistuu helposti.17 000 milliampeerituntia on kunnioitettava luku. Akun kanssa uskaltaa lähteä esimerkiksi kaverin kanssa viikonlopuksi mökille ja voi olla varma, että vielä sunnuntainakin on molempien luureissa virtaa jäljellä. Tai mikseipä Xtorm Discoverilla voisi antaa vähän tekohengitystä esimerkiksi USB:llä ladattavalle matkakaiuttimellekin.Akun hinta on Xtormin omassa verkkokaupassa 85 euroa, mikä vaikuttaa olevan kohtuullisen hyvin linjassa muiden valmistajien varavirtalähteiden kanssa kun suhteutetaan kapasiteettiin. Quick Chargen ansiosta 85 euroa saattaa Suomi-hinnoissa kääntyä jopa edullisen puolelle, joskin ulkomailta tilaava säästelee varmasti tässäkin kategoriassa sievoisen summan.Monipuolisten liitäntöjen, suuren kapasiteetin ja kuitenkin kohtuullisen koon summana on se, että Xtorm Discover on mainio laite, josta on vaikea keksiä pahaa sanottavaa. Se yksinkertaisesti toimii.