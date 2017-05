Netflix-sovelluksen uusi päivitys mahdollistaa paremman kuvanlaadun – toimii vain yhdellä älypuhelinmallilla

Netflixin Android-version uusi päivitys tuo sovellukseen tuen HDR- ja Dolby Vision -näyttötarkkuuksille.LG G6 on tällä hetkellä ainoa älypuhelin, joka tukee parempaa kuvanlaatua. Lista HDR- ja HD-tuetuista älypuhelinmalleista löytyy Netflixin kotisivuilta On todennäköistä, että tuki tulee myöhemmin myös HDR-näytön sisältävään Samsung Galaxy S8:aan. Samsung käyttää puhelimessaan uutta Mobile HDR Premium -standardia, jota Netflix ei ainakaan vielä tue. Sama standardi on myös Sony Xperia XZ Premium -älypuhelimessa.HDR- ja Dolby Vision -sisällön katselemiseen tarvitaan lisäksi Netflixin 4K-videota tukeva tilaus ja vähintään 25 megan nettiyhteys.