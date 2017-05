Vuoto paljasti Motorolan tämän vuoden uudet älypuhelinmallit

Evan Blass paljasti Lenovoon kuuluvan Motorolan suunnitelmat tälle vuodelle.Kuvan perusteella Motorolan tämän vuoden julkaisuihin kuuluvat Moto Z-, X-, G-, E- ja C-sarjat. Malliston keihäänkärkenä toimivat 5,5 tuuman Moto Z Play- ja Snapdragon 835 -piirillä varustettu Moto Z Force -älypuhelinmallit.5,2 tuuman Moto X pyrkii hyvään laatuvaikutelmaan ja Moto E- sekä Moto E+-älypuhelimet hyvään hinta-laatusuhteeseen. Moto G5-älypuhelimia julkaistiin jo MWC-messuilla, joten on hieman epäselvää, mitä puhelimia vuotokuvan Moto G5-malleilla tarkoitetaan. Lisäksi luvassa on Moto C - ja Moto C+-älypuhelimet.