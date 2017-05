Instagram otti ja kopioi Snapchatin AR-ominaisuuden

Some-palvelut ovat jo vuosikausia pyrkineet tarkkailemaan trendejä paitsi omassa kuplassaan niin myös kilpailevista palveluista. Varsin moni onnistuneista ominaisuuksista löytääkin tiensä kaikkiin tärkeimpiin palveluihin.Ominaisuuksien suora kopiointi on kivunnut siihen vaiheeseen, että vaikuttaa, niin kuin palvelut kilpailisivat sillä kuka onnistuu nopeiten kopiomaan toisten palvelujen ominaisuudet.Uusin tapaus koskee Instagramia sekä Snapchatin huippusuosittua ja melko uutta ominaisuutta. Kyseessä on niin kutsutut AR-filtterit (Augmented Reality, lisätty todellisuus), joilla voi eläviöttää selfie-kuvia ja -videoita, kertoo BGR 2012 Facebookin ostama Instagram on nyt tuonut sovellukseensa kyseisen ominaisuuden, joka on hiljattain löytänyt tiensä myös emoyhtiö Facebookin sovellukseen.Vaikuttaakin siltä, että Facebook haluaa vain varmistaa, ettei Snapchatistä tule liian suurta kopioimalla sen ominaisuude omiin palveluihinsa. Samalla Snapchat pyrkii varmistamaan, että se tarjoaa maailman suurimman some-jätin tarjoamat ominaisuudet.