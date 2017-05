Galaxy Note7 saapuu kesäkuussa takaisin myyntiin Note FE:nä

Samsung on koko alkuvuoden pikku hiljaa totuttanut median ja kuluttajat siihen ajatukseen, että viime vuoden räjähdysherkät Note7:t ovat tulossa takaisin markkinoille. Maaliskuussa asia varmistui ja viime kuussa saimme tietää myös mukavasti alennetun hinnan Nyt uusi raportti korealaissivusto ETNewsiltä kertoo, että tehdaskorjattuja Note7 -laitteita voidaan odottaa kauppoihin ensi kuussa. Aiemmin laitteita kutsuttiin nimellä Note7R, mutta nyt uudeksi nimeksi kerrotaan Note FE. FE tulee sanoista Fandom Edition.Vaikka nimi on hieman outo, niin se voi kenties olla hyvä asia, sillä se saa kenties unohtamaan mistä mallista on todella kyse. Viime vuoden Note-malli on paitsi viime vuoden tekniikkaa niin myös varsin laajasti yhdistetty paloturvallisuusrikkeisiin.Mikäli laite on kuitenkin turvallinen, jota se on niin varmasti kuin yhtiö pystyy lupaamaan, niin se on varmasti hyvä diili. Kolmanneksen pienempi hinta laitteesta, jonka moni olisi valinnut viime vuoden parhaaksi puhelimeksi ilman ylikuumenemisongelmia.Valitettavasti laitteiden saatavuus Euroopassa on todennäköisesti varsin rajattua, joten Suomeen on laitteita lienee turha odotella – ainakaan virallisia teitä.