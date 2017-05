OnePlus merkittävään yhteistyöhön OnePlus 5:n kameran osalta

OnePlus on kertonut tänään uudesta yhteistyökuviosta, jonka myötä tulevalta huippupuhelimelta voi odottaa entistä vakuuttavampaa kameraa. Jo viimevuotisten OnePlus 3 ja OnePlus 3T mallien myötä kiinalaisvalmistaja pääsi kameroiden osalta samaan kastiin kalliimpien kilpailijoiden kanssa, mutta nyt kameraan panostetaan entisestään.OnePlus ja suosittu testipaja DxO ovat kertoneet yhteistyöstä kiinalaisfirman virallisella foorumilla. DxO on kameratesteihin erikoistunut yhtiö, jonka DxOMark-testituloksista valmistajat ovat hiljattain kertoneet jo laitejulkistusten yhteydessä.DxO kanssa yhteistyötä ovat aiemmin tehneet mm. Google viimevuotisen Pixel-puhelimen osalta sekä HTC:n uuden U11-huippupuhelimen kanssa. Molemmat kävivät DxOMarkin testit läpi ennen julkistusta ja julkistuksen yhteydessä saivat sillä hetkellä parhaat pisteet.OnePlus 5 on vahvistunut nyt myös laitteen nimeksi, joten OnePlus 4 jää välistä. Huhujen mukaan julkistus on aivan oven takana, ja mikäli viime vuoden aikataulu jatkuu niin esittely tapahtuu kesäkuun alkupuoliskolla.