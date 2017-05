Supercelliltä pian merkittävä päivitys Clash of Clansiin

Supercell on jo toukokuun alusta asti vihjaillut tulevasta päivityksestä yhtiön huippusuositulle Clash of Clans -pelille. Vaikka pelifirma panostaa paljon uutuuspeli Clash Royaleen, niin tulossa on merkittäviä uudistuksia myös sen edeltäjälle.Yhtiöstä on kerrottu Tiville , että kyseessä on suurin päivitys Clash of Clansiin sitten klaanisotapäivityksen kolmen vuoden takaa. Tulevasta päivityksestä ei ole kerrottu kovinkaan paljoa, mutta teaser-video alkukuusta antaa osviittaa.How do we get there? -videossa hahmot miettivät kuinka päästä liikkumaan vesillä, joka ei ole aiemmin ollut Clash of Clansissa mahdollista. Tämän jälkeen Clash of Clansin YouTube-sivulla on julkaistu neljä kapteenin loki -videota, jotka viittaavat siihen, että porukka pääsee yhä lähemmäs uutta mannerta.Tiettävästi tulossa on esimerkiksi nk. Versus-taistelut, mutta niistä ei ole tarkempaa tietoa. Mitä kaikkea muuta päivitys ja kenties uusi manner tuovat mukanaan, se jää nähtäväksi. Huhujen mukaan päivitys saapuu ensi viikolla kun viideskin teaser-video on julkaistu, joten kauaa ei todennäköisesti enää tarvitse odottaa.