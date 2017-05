YouTube laajentaa mobiilistriimaamisen kaikkien saataville

YouTube esitteli helmikuussa suoratoistolähetykset, joiden myötä tubettajat pystyvät lähettämään live-videota YouTubeen suoraan puhelimesta. Valitettavasti alkuun ominaisuus oli saatavilla vain pienelle osalle käyttäjistä, mutta nyt tarjonta vihdoin laajentuu.Periscopen kaltainen ominaisuus saapuu nyt kaikkien YouTube-kanavan omistavien käytettäväksi, kertoo Android Police . Helmikuusta asti Alphabetin omistama videopalvelu on rajoittanut ominaisuuden käytön vain niille, joilla on vähintään 10 000 tilaajaa.Jo helmikuussa yhtiö kuitenkin kertoi, että ominaisuutta pyritään laajentamaan kaikkien käyttöön pikaisesti. Tämä tosin kesti yli kolme kuukautta, jonka aikana tilaajamäärää pienennettiin aluksi tuhanteen.Go Live -ominaisuus löytyy nyt tavallisen tallennuksen vierestä, mutta käyttäjän tulee varmistaa, että tili on todennettu (verified). Ominaisuus saapuu todennäköisesti laitteisiin porrastetusti, joten aivan heti sitä ei välttämättä ole kaikkialla käytettävissä.Ominaisuudella YouTube haastaa paitsi Twitterin omistaman Periscopen niin myös Facebookin ja erityisesti pelivideoistaan tutun Twitchin.