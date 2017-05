Uusi kuvavuoto väittää OnePlussan poistavan kuulokeliittimen huippumallista

OnePlus on pian julkaisemassa uuden huippupuhelimen ja jo nyt tiedämme paljon tulevasta laitteesta. Esimerkiksi nimi on vahvistettu OnePlus 5:ksi, joten yhtiö ei tule näillä näkymin koskaan julkaisemaan OnePlus 4:ää. Tämän lisäksi vuodot ovat näennäisesti vahvistaneet kaksoiskameran, mutta mm. sen sijainti on hieman kysymerkki.Yhtiön toimitusjohtaja Carl Pein aiemmat varsin sumeat kuvat antavat kenties osviittaa tulevasta laitteesta, mutta niistä on vaikea sanoa miten laitteen kaksoiskamera on sijoitettu ja mitä kaikki kolme elementtiä ovat. Joidenkin huhujen mukaan puolestaan kamerat olisi sijoitettu pystytasossa eikä vaakatasossa, kuten Pein kuvistä näyttää.Nyt uusi vuoto väittää, että sillä on tarjota 3D renderit tulevasta puhelimesta. Videolla esiteltävistä kuvista puhelin muistuttaa kovasti iPhonea ja kaksoiskamerakin löytyy Applen puhelimien tavoin ylänurkasta eikä keskeltä, kuten aiemmin on arveltu – eikä varsinkaan pystysuunnassa.Yhtäläisyydet iPhonen kanssa sen kuin jatkuvat, nimittäin puhelimesta löytyy kuvien perusteella samankaltaiset antenniviivat ja poissa on 3,5 millimetrin kuulokeliitäntä. Tämä olisi kovin erikoinen ratkaisu OnePlussalta.Vuoto kannattaakin ottaa melko suurella varauksella, sillä se ei vastaa muita huhuja ja vuotoja kovinkaan hyvin, mutta mitä mieltä olette, näyttääkö tämä paremmalta kuin esimerkiksi OnePlus 3T?