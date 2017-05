Vanhoille Nokian puhelimille löytyi uusi elämä - hieromasauvoina

on edelleen käytännössä synonyymi matkapuhelimille Intiassa, jossa ns. feature phoneja eli ei-älypuhelimia, myytiin aivan Nokian viimeisiin päiviin saakka varsin kunnioitettavat määrät.Maa on tietysti pullollaan vanhoja 2000-alun nokialaisia, kuten legendaarista Nokia 3310:aa. Ja luonnollisesti puhelimille on keksitty myösuusiokäyttöä kyöhässä ja väkirikkaassa maassa.Sadalle naiselle suunnatussa seksuaalisuuteen liittyvässä kyselyssä hämmentävän moni vastaajista kertoi käyttävänsä masturbointiin vanhaa, käytöstä poistettua Nokian puhelinta.Aiheesta uutisoinut CNET yritti saada Nokian edustajilta kommenttia uutiseen, onnistumatta siinä.CNET mainitsee myös, että monissa maissa naisten seksuaalisuuteen liittyvien tuotteiden saanti on erittäin rajallista, joten ihmisten kekseliäisyys nousee arvoon arvaamattomaan kyseisissä maissa. Ilmeisesti mionuutin välein asetettava värinämuodossa "soiva" hälytys on tehokkain tapa antaa Nokian vanhalle puhelimelle täysin uusi ja yllättävä elämä.