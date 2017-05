Google Assistant saapui iPhonelle

Googlen kenties kovimmat panostukset ovat viime aikoina tapahtuneet tekoälyn alueella. Viime vuonna esitelty uusi avustaja Google Assistant oli tärkeä askel eteenpäin.Alkuun avustaja saapui vain Pixel-puhelimelle, myöhemmin muillekin Android-laitteille, mutta nyt yhtiö on laajentamassa vielä paljon enemmän. Kuten huhut ennen I/O-konferenssia kertoivat , niin Googlen tarkoitus on tuoda Assistant kaikkiin mobiililaitteisiin ja jopa kodinkoneisiin.Tähän mennessä Google Assistant on ollut tarjolla jo 100 miljoonalle laitteelle ympäri maailman. Nyt potentiaaliset käyttäjät kasvavat melkoisesti, kun avustaja tuotiin myös iPhonelle.Koska Googlen avustaja on kilpailevalla alustalla, niin se ei iPhonella toimi aivan yhtä helposti kuin iPhonen oma Siri. Niinpä siihen käsiksi pääseminen tapahtuu helpoiten widgetin kautta, eikä se tue kotinäppäimen oikotietä. Muuten Assistant onkin täysimittainen kokemus, joka tarjoaa avustajan uusimmat ominaisuudet.Applen käyttöjärjestelmän lisäksi Googlen avustaja löytyy nyt jo tietysti Android-puhelimista ja Google Home -älykaiuttimista, mutta jatkossa myös autoista ja kaikista muista laitteista missä ääniavustajasta vain voi olla hyötyä. Google Assistant SDK tarjoaa kehittäjille ja valmistajille mahdollisuuden tuoda älykäs avustaja vaikkapa leluihin, kodinkoneisiin tai täysin uudenlaisiin laitteisiin.Assistantin kielivalikoima kasvaa myös tänä vuonna merkittävästi, kun mukaan tulee mm. saksa, ranska, brasilianportugali, japani ja italia, mutta valitettavasti suomenkielisille ei ole vielä hyviä uutisia.