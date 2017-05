Nokian tuleva kaksoiskameralla varustettu huippupuhelin paljastui kattavasti

Nokialta, tai pikemminkin brändin oikeudet älypuhelimissa omistavalta HMD Globalilta, odotetaan tämän vuoden aikana vielä ainakin kahta uutta älypuhelinta. Alkuvuodesta MWC-messuilla esiteltiin Nokia 3, Nokia 5 ja Nokia 6, mutta tulossa on huhujen mukaan kaksi näitä paremmin varusteltua laitetta.Nyt laitteista kenties tärkein, eli parhaiten varusteltu Nokia 9 on vuotanut kattavan arvostelun myötä. Tuleva laite on löytänyt ranskalaisen Frandroidin käsittelyyn, jossa se oli paketoitu siniseen suojamuoviin, joita usein käytetään prototyyppien kanssa.Laitteen ulkonäkö ei paljastu täysin, mutta tarjolla on siltä valtavasti tietoa laitteen tekniikasta ja ominaisuuksista. Kuvat kertovat esimerkiksi, että puhelimesta löytyy odotetusti kaksoiskamera. Lisäksi kotelon raoista paljastuu fyysinen kotinäppäin sormenjälkilukijalla ja sen vieressä olevat kapasitiiviset näppäimet, 3,5 millimetrin kuulokeliitin, USB-C-latausliitäntä ja tietysti kyljestä virtanäppäin ja äänenvoimakkuuden säätimet.Frandroid on myös selvittänyt laitteen tekniikkaa. Laitteessa on 5,27 tuuman QHD-resoluution (2560x1440) kosketusnäyttö, 4 gigatavua RAM-muistia, 64 gigatavua tallennustilaa sekä Snapdragon 835 -järjestelmäpiiri. Laite on siis varustettu kutakuinkin samalla tavoin kuin muut tämän vuoden Android-lippulaivamallit. Aiempi vuoto kyseisestä mallista ei sisältänyt ilmeisimmin lasertarkennukselle tarkoitettu aukkoa kameran alta, joten yhtiössä on tehty muutoksia designiin tai tulossa on kaksi eri kaksoiskamerapuhelinta. Todennäköisimmin kyse on ensimmäisestä vaihtoehdosta, sillä muuten laite vaikuttaa identtiseltä.Frandroid on onnistunut myös ottamaan kuvia laitteen kameralla, jotka löytyvät muiden kuvien ohessa Frandroidin kattavasta artikkelista