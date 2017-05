Suomalainen Big Bang Legends -oppimispeli julkaistiin –saanut hyvän alun Androidilla ja iOS:lla

Kotimainen Lightneer julkaisi alkuviikolla Big Bang Legends -oppimispelin Androidille ja iOS:lle. Peli on noussut viikon aikana Suomen ladatuimpien pelien joukkoon sekä Google Playssä että App Storessa.Big Bang Legends on oppimispeli, jonka oppimissisältö perustuu alkeishiukkas- ja astrofysiikan perusteisiin sekä jaksolliseen järjestelmään. Pelin ideana on oppia vaivihkaa hauskanpidon ohessa ja sen takaa löytyy osaamista mm. CERNistä, yliopistomaailmasta ja viihdeteollisuudesta.Lightneerilla työntekijöiltä löytyy taustaa mm. Roviolta ja Gameloftilta. Lightneerin toimitusjohtaja onja brändijohtajana on. Suomalaisina ääninäyttelijöinä ovatjaBig Bang Legendsin voi ladata Androidille Google Playstä ja iOS:lle App Storesta . Pelin ilmaisversio sisältää mainoksia, jotka voi poistaa euron kuukausimaksulla.Pelistä on myös erillinen opetusversio sekä opas opettajille.