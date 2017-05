Kotimainen Seriously julkaisi suosittuihin Best Fiends -peleihin perustuvan lyhytelokuvan

Seriously julkaisi tällä viikolla suosittuihin Best Fiends -ötökkäpeleihin perustuvan lyhytelokuvan.Seriously on tähän mennessä julkaissut Best Fiends - (2014) ja Best Fiends Forever -pelit (2016). Pelejä on ladattu 70 miljoonaa kertaa ja niitä pelaa yhtiön mukaan kaksi miljoonaa ihmistä päivittäin.Torstaina julkaistua Best Fiends Boot Camp -lyhytelokuvaa tähdittävät äänirooleissa(Star Wars),(Grayn Anatomia),(Californication),(Office Space),(Futurama) ja(He-Man, Masters of the Universe). 3D-teutuksesta vastaa Reel FX -animaatiostudio, jonka aiempaa tuotantoa on mm. 2014 ensi-iltansa saanut Manolon lumoava matka -elokuva.Boot Camp -videolle on tulossa jatkoa vielä tämän kesän aikana. Animaatioelokuvasarjan kolmas ja neljäs osa ovat myös työn alla.