Galaxy S8 myy hurjaa tahtia, tuplasti enemmän kuin edeltäjä

Samsungin asema maailman suurimpana älypuhelinvalmistajana ei ollut uhattuna edes viime vuonna, jolloin yhtiön Note-linjastossa kärsittiin valtaisista ongelmista. Luotto on palautunut yhtiöön uusien Galaxy S -huippumallien myötä, ja suunta on kenties jälleen ylöspäin.Samsungilla ei ole vielä korvata Note-sarjaa uudella mallilla, mutta korealaislehti The Investor kertoo , että Samsungin myyntiluvut uusilla malleilla ovat enemmän kuin kohdallaan. Kotimaassaan miljoona puhelinta meni rikki reilussa kuukaudessa ja muuallakin tahti on ollut valtaisaa.Edeltävien S-sarjan lippulaivamallien myyntimäärät ovat nousseet kokonaisuudessaan 10 miljoonaan noin 76-77 päivässä, mutta Samsungin mukaan nuo luvut menevät rikki helposti. Galaxy S8:aa myydään yhtiön väitteiden mukaan liki tuplatahtia.The Investorin mukaan Samsung haluaa kehuskella lukemilla, jotta saisi kiihdytettyä myyntiä. Luvut tuskin ovat kuitenkaan silmänlumetta, tai edes liiottelua, vaikka strategia poikkeaakin kovasti esimerkiksi Applen sulkeutuneisuudesta.Samsung korjasi aiemmin tässä kuussa lehtien raportoiman viiden miljoonan myydyn laitteen jälkeen, että yhtiö on toimittanut jo yli 10 miljoonaa Galaxy S8 -laitetta.