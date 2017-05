OnePlus 5:n julkaisupäivä vuodon mukaan parin viikon päässä

OnePlus on vahvistanut, että sen seuraavan sukupolven OnePlus 5 -huippupuhelin on tulossa. Tämän lisäksi yhtiön toimitusjohtaja on vihjannut, että julkistus on aivan nurkan takana ja uusi suositusohjelma viittaa siihen myös.Nyt uusi vuoto vahvistaa tätä entisestään ja tarjoaa jopa päivämäärän jolloin uudet laitteet ovat virallisesti ensiesittelyssä. GizmoChinan julkaisemassa kuvassa esitellään väitetysti OnePlussan sisäisessä sähköpostissa lähetettyä viestiä, joka kertoo tulevasta julkistusajankohtasta.Sähköpostin mukaan julkistus tapahtuu kesäkuun 15. päivä eli reilun parin viikon päästä torstaina. Tämä olisi myös hyvin linjassa viimevuotisen kesäjulkistuksen kanssa, jossa OnePlus 3 esiteltiin kesäkuun 14. päivä.Tietojen mukaan OnePlus 5 on varustettu mm. Snapdragon 835 -järjestelmäpiirillä, kaksoiskameralla, etupuolen sormenjälkilukijalla sekä 6 gigatavun RAM-muistilla. Oheinen vuotokuva esittelee yhtä monista väitetyistä ulkomuodoista.