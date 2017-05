OnePlussalta suositusohjelma, jolla saa alennuksia kaverille ja itselle

OnePlus on julkaissut uuden suositusohjelman (referral program) verkkosivustollaan, jolla pystyy tarjoamaan alennuksia OnePlus-tuotteista kavereille ja sukulaisille. Suosituksen saanut henkilö saa 20 dollarin alennuksen lisälaitteista, kun ostaa OnePlus-puhelimen.Kiinalaisyhtiön uusi ohjelma julkistettiin sopivasti juuri ennen uuden OnePlus 5 -huippupuhelimen julkaisua, joten tarkotuksena on selkeästi saada OnePlus-fanit viestimään läheisilleen yhtiön loistavista tuotteista ja samalla tarjota molemmille osapuolille rahanarvoisia etuja.Jokaisesta suosittelusta etuja saa paitsi puhelimen ostava uusi asiakas, niin samalla suosittelijalle tarjotaan 100 suosittelupistettä. Näillä pisteillä voi jälkikäteen ostaa lisälaitteita ja muita etuja OnePlussan verkkokaupasta.Suosittelijaksi vaaditaan, että on aiemmin ostanut OnePlus-älypuhelimen yhtiön verkkokaupan välityksellä. Ohjelmaan voi rekisteröityä osoitteesta oneplus.net/referral Yhtiö ei ole vielä kertonut milloin uusi OnePlus 5 julkistetaan, mutta se tapahtunee todennäköisesti jo ensi kuussa.