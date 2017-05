Vuoto esittelee Samsungin ensimmäisen kaksoiskamerapuhelimen

Kuluneen vuoden aikana älypuhelimista on löytynyt pääasiassa kahta uutta trendiä. Yksi niistä on valtaisat koko etupaneelin peittävät näytöt, joita Samsungin tapauksessa kutsutaan nimellä Infinity Display, sekä kahden kamerasensorin järjestelmät takapaneelissa, jollaisia Samsungilta ei ole löytynyt.Nyt korealaisyhtiö on korjaamassa poissaolonsa jälkimmäisestä trendistä. Samsungilta on vuotanut tuleva Galaxy C10 - älypuhelin, jota esitellään oheisella videolla. OnLeaksin käsiin saamat mittatiedot ovat oheisen renderin taustalla ja niiden mukaan laitteesta löytyy todennäköisesti noin 5,5 tuuman näyttö.Takaa paljastuu kaksoiskamera, joka on siis Samsungin puhelimissa ensimmäinen, ja kameraa avustaa kaksoissalama. Etupuolelta vaikuttaa löytyvän perinteinen kotinäppäin, joka sisältänee sormenjälkilukijan.Tämän lisäksi valitettavasti ei ole paljoa tietoa, joten esimerkiksi suorituskyvystä ja hinnasta tiedämme enemmän vasta julkaisun (tai laajemman vuodon) jälkeen.