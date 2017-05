Androidin alkuperäisen kehittäjän oma puhelin, Essential Phone, julkistettiin

käyttömuistia 4 gigatavua

tallennustilaa 128 gigatavua

Qualcommin Snapdragon 835 -järjestelmäpiiri

13 megapikselin kaksoiskamera takana, joista toinen on Huawein tyyliin mustavalkoinen

tyyliin mustavalkoinen 8 megapikselin etukamera

3040 mAh:n akku

Androidin alunperin kehittäneenkehitystyönä syntynyt oma puhelin,, on kerännyt pienimuotoista hypeä jo ennen julkistustaan. Nyt luuri on vihdoinkin julkistettu - ja speksit ovat vaikuttavat.Mielenkiintoiseksi puhelimen tekee sen minimalismi: Essential Phonesta ei löydy edes valmistajan logoa. Myös näytön kehykset on minimoitu mahdollisimman kapeiksi, kuten trendinä on viime aikoina ollut - ja muutenkin puhelin on ulkonältään äärimmäisen pelkistetty, joskin tyylikäs.Jenkkiläinen teknologiasivustoon esittelyt puhelinta ja laitteesta löytyy käytännössä kaikki, mitä huippupuhelimesta nykypäivänä voikin olettaa löytävänsä:Näytön tarkkuudesta ei ole vielä tietoa. Isoimpana puutteena voitanee pitää 3,5 mm:n kuulokeliitännän pois jättämistä. Puhelin tulee myyntiin ensi alkuun vain Yhdysvalloissa ja sen radiopiirien pitäisi tukea kaikkia Yhdysvaltain operaattoreita. Puhelimen takakuoresta löytyy kaksi pientä aukkoa, joita on tarkoitus käyttää erikseen myytävien lisälaitteiden kiinnitykseen (saataville tulee esimerkiksi 360 asteen UHD-videota kuvaava kamera). Jälleenmyyntihinnaksi on kaavailtu 699 dollaria. Laitteen myyntiintulon ajankohdasta ei ole vielä tietoa.Minimalismi ulkoasussa antaisi viitteitä siitä, että myöskään softapuolella perus-Androidia ei olisi tungettu täyteen ylimääräistä tauhkaa, mutta tätä The Vergekään ei tiennyt vielä.