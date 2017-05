"Androidin isän" Essential Phone saapuu markkinoille viivyttelemättä

Kerroimme eilen alkuperäisen Android-käyttöjärjestelmän pomon, Andy Rubinin, uudesta älypuhelimesta, joka kantaa nimeä Essential Phone. Jo eilen laitteesta oltiin saatu selvitetty liki kaikki tekniset tiedot, mutta muutamia epäselvyyksiä edelleen jäi.Näistä kenties tärkein oli saatavuus. Huippupuhelimen tekniikalla varustettu uusi Android-puhelin oli odotetusti arvokas, sen hinnaksi on kaavailtu 699 dollaria, mutta milloin sitä saa kaupoista? Nyt The Verge on saanut selville, että se tuleekin markkinoille pikapikaa.Recoden järjestämässä Code Conference -tapahtumassa Andy Rubin kertoi haastattelija Walt Mossbergille, että laite pyritään saamaan kauppoihin 30 päivän kuluessa. Tämä tarkoittaa, että ensimmäiset asiakkaat tulevat saamaan oman Essential Phonensa jo ensi kuussa.Todennäköisesti tämä ei kuitenkaan tarkoita kuluttajia koti-Suomessa, jossa laitteen myyntiaikataulusta ei ole mitään tietoa. Yhtiöllä on todennäköisesti kuitenkin lisää kerrottavaa julkaisuajankohdista ja julkaisun laajuudesta yleisesti ensi kuussa, kun ensimmäiset toimitukset saadaan käyntiin.