Näyttääkö iPhone 8 todella tältä?

Kevään loppupuoli on yleensä sitä aikaa kun netissä riittää runsaasti spekulaatioita seuraavien iPhone-mallien ulkonäöstä, sillä tässä vaiheessa puhelimen ulkonäköön vaikuttavat tekniset seikat on lyöty lukkoon ja komponenttien toimitukset kokoonpanotehtaille alkavat. Näin on tälläkin kertaa ja erityistä huomiota huhuissa on kiinnitetty iPhone 8:aan.Päivitettyjen spekulaatioiden mukaan iPhone 8:n sisältäisi lähes reunuksettoman näytön. Yhtenäistä etuosaa rikkoo ainoastaan yläreunaan sijoitettu kaiutin sekä optiset sensorit. Sormenjälkilukijalla varustettu kotinäppäin on hävinnyt etupuolelta kokonaan. Etupuolelta iPhone 8 näyttää melko paljon eilen esiteltyä Essential Phonea , jossa hyödynnetään myös samankaltaista reunuksetonta näyttöratkaisua. iDrop News -verkkosivuston tietojen mukaan iPhone 8:n fyysiset mitat ovat 143,59 x 70,94 x 7,57 mm, kun iPhone 7:n mitat ovat 138,3 x 67,1 x 7,1 mm. Se on siis kaikissa suunnissa hieman suurempi, mutta puhelimen näytön kokokin on kasvanut huomattavasti suuremmaksi. Painoa sivusto ei osannut sanoa, mutta oletettavasti sitäkin on kertynyt iPhone 8:aan enemmän kuin edeltäjiin.Takapuolella iPhone 8:ssa tullaan näillä näkymin käyttämään lasista takakuorta, mikä mahdollistaa myös langattoman latauksen. Kaksoiskameramoduulin asento on muuttunut vertikaaliseksi.