Taas uusi Pokemon peli tulossa Androidille ja iOS:lle

jättimenestysja:llä aiotaan hyödyntää täysipainoisesti uusien Pokémon-aiheisten pelien avulla. Monstereiden immateriaaliset oikeudet omistava The Pokémon Company on nimittäin käynnistänyt Japanissa täysin uuden Pokéland-pelin alfa-vaiheen testauksen.Keskeneräistä peliä pääsee testaamaan 10 000 ensimmäistä ilmoittautujaa ja koeaika jatkuu kesäkuun 9. päivään saakka. Erityisen pitkäkestoisesta kokeesta ei siis ole kyse, joten tarkoituksena on ilmeisesti testata joitain käyttöönottoon liittyviä teknisiä asioita tai arvioida erilaisia liiketoiminnallisia malleja, joista toimivimmat otetaan käyttöön lopullisessa pelissä. Testaajiksi otetaan vain Android-käyttäjiä.Pokéland vaikuttaisi noudattavan tyyliltään Wii-pelikonsolille julkaistua Pokémon Rumble -peliä. Pelaajan tehtävänä on ohjastaa taskumonsteria eri paikkoihin ja taistella vastaan tulevia Pokémoneja vastaan. Pelissä hankittujen timanttien avulla alueiden kiertelyä voi jatkaa avaamalla uusia saaria.Aiemmin Pokémon Company on julkaissut Pokémon GO-, Pokémon Duel- ja Magikarp Jump -pelit.