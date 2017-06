Samsungilta tulossa uusi väriversio Galaxy S8:sta

Samsung tuo markkinoille tämän vuoden aikana ainakin yhden merkittävän version Galaxy S8:sta. Kyseessä on tietysti Galaxy S8 Active, joka on kestävämpää puhelinta kaipaavan versio korelaisyhtiön huippupuhelimesta.Tätä ennen Samsung on kuitenkin päättänyt uudistaa Galaxy S8 -valikoimaa uudella värivaihtoehdolla. PriceRajan kuvavuoto väittää esittelevän tulevaa Galaxy S8 -mallia, joka on väritetty pinkiksi.Koska kyseessä on tuttu väri, niin vuoto voi hyvinkin pitää paikkansa. Erityisesti iPhone-malleista tuttu metallinen pinkki löytyi myös Samsungin edeltävästä Galaxy S -huippumallista. Galaxy S8:n muut värivaihtoehdot tähän mennessä ovat musta, kulta, hopea ja sininen.Luonnollisesti tässä vaiheessa jäämmekin vain odottamaan virallista sanaa Samsungilta. Kenties tämän julkistuksen yhteydessä tulee myös muita värimalleja – tai kenties maailmanlaajuisesti saadaan Kiinassa jo julkistettu Pirates of the Caribbean -versio.