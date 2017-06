Android menettää kovan aseen iOS:ää vastaan – Tiedostonhallinta tulossa iOS 11:een

Tehokäyttäjien on ollut helppo perustella Androidin valintaa iOS:n sijaan muun muassa tiedostonhallinnalla. Applen mobiilikäyttöjärjestelmästä se on puuttunut kokonaan, kun taas Androidin vapaamielisempi suhtautuminen on tarjonnut pro-käyttäjille vapaat kädet melkeinpä mihin vain.Tiedostonhallinta-kortin pelaaminen iOS-Android-kiistelyssä ei välttämättä ole kovinkaan pitkään mahdollista, sillä mobiilisovelluskehittäjä on löytänyt App Storesta täysin uuden Applen kehittämän sovelluksen. Files-nimisestä sovelluksesta ei tällä hetkellä tiedetä juuri mitään, sillä sen esittelysivu on lähes kokonaan tyhjä. Ikoni ja nimi viittaavat kuitenkin vahvasti siihen, että ohjelman kautta pystyisi hallitsemaan puhelimeen tai tablettiin tallennettuja tiedostoja.iOS-laitteista on löytynyt jo iCloud Drive -sovellus, jonka avulla on voinut hallita iCloudiin tallennettuja sovelluksia. Itse laitteeseen säilöttyjä tiedostoja on voinut kuitenkin käsitellä erillisten sovellusten kautta, eikä keskitetysti yhden hallintasovelluksen kautta.