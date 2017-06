No nyt! Suomen paras uutissovellus tukee nyt Googlen supernopeaa standardia - sivut latautuvat silmänräpäyksessä

UutiskeräimemmeAndroidille on päivittynyt uuteen versioon. Versionumeroa v1.132 kantava julkaisu lisää mukaan tuenkehittämälle Accelerated Mobile Pages -standardille eliille.AMPin idea on yksinkertaisesti nopeus. Googlen mittausten mukaan etenkin mobiilikäyttäjiä ärsyttää suunnattomasti hitaasti latautuvat sivustot - jota pahentaa ajoittainnen mobiiliverkkojen hidastelu tai suoranainen pätkiminen. Tähän ratkaisuksi Google julkisti vuonna 2016 AMP-standardin, jonka ainoa tarkoitus on tehdä mobiilisivuista nopeita.Käytännössä AMP on erittäin tiukka HTML:n versio, joka ei salli käytännössä lainkaan sivustojen omaa JavaScriptiä, vaatii kuvien koot tietoon jo etukäteen sekä mahdollistaa AMP-muotoisten sivustojen tallettamisen suoraan Googlen palvelinten välimuistiin. Näin ollen AMP-yhteensopivat sivut latautuvat käytännössä silmänräpäyksessä. Myös mainokset, erinäköiset sosiaaliseen mediaan tarkoitetut jakonapit, YouTube-videot, jne latautuvat tiettyyn kokoon, joten niiden latautuminen tapahtuu vasta sivun jo latauduttua ja näin ollen sivu ei "hypi" sisällön latautuessa, eikä myöskään videoiden tai mainosten latautumista tarvitse odotella, kun sivu on jo lukukelpoinen.Google on tarjoillut AMP-sivuja omassa mobiilihaussaan jo jonkin aikaa - kyseiset sivut tunnistaa pienestä AMP-logosta hakutuloksen yhteydessä. Koska AMP on avointa lähdekoodia, on sitä siirtynyt tukemaan myös useita muita verkon jättiyrityksiä, kuten mm.Android-sovelluksellaan.Käytännössä se, ettätukee AMP-sivuja tarkoittaa sitä, että mikäli uutissivusta on olemassa AMP-versio, ohjaamme käyttäjän lukemaan AMP-version ns. tavanomaisen mobiiliversion sijaan.Alla pientä vertailua, ensin 4G-yhteyden yli kahden, samaan konserniin kuuluvan uutissivuston latautuminen - Tivi, joka ei tue AMPpia ja Mikrobitti, jolta AMP-versio löytyy..ja sama 2G-yhteyden kautta, jolloin video on yhtä mielenkiintoista katseltavaa kuin maalin kuivuminen...AMP-tuella höystetty HIGH.FI Uutisvahti löytyy täältä:Suomessa AMP-tuki löytyy omien tilastojemme mukaan toistaiseksi ainoastaan Mikrobitiltä sekä GameReactorilta. Maailmalla tilanne on eri ja englanninkielisiä uutisia selaillessa HIGH.FI'n avulla noin kolmasosa uutislähteistä tukee AMPpia jo nyt. Oletettavaa on, että tilanne kohenee lähiaikoina nopealla tahdilla, koska Google suosii nopeasti latautuvia sivuja myös hakutuloksissaan.