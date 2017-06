Hittipeli sai jatko-osan: Monument Valley 2 on julkaistu

Pari vuotta sitten todelliseksi sensaatioksi kohonnut-mobiilipeli on saanut jatkoa . Näppärästi:ksi nimetty peli noudattaa alkuperäisen pelin linjaa niin näyttävien grafiikoiden kuin havaintoharhoihin perustuvassa mekaniikassakin.Uusi peli on ladattavissa heti App Storen kautta iPhonelle ja iPadille. Androidille peliä ei ole vielä julkaistu, mutta se on kehitteillä ja lanseerataan Google Playssä myöhemmässä vaiheessa. Hintaa pelillä on 5,49 euroa. Monument Valley II vilahti myös Applen WWDC-avajaisesityksessä eilen.Kakkososassa pelin tarinankerrontaa on kehitetty monipuolisemmaksi, sillä kerronnallisuuden havaittiin vetäneen ihmisiä puoleen myös ykkösosassa. Uuden pelin päähahmoina ovat äiti ja tytär. Kehittäjien mukaan he kokeilivat lukuisia erilaisia hahmoja, mutta äiti-tytär-suhteen koettiin olevan helposti lähestyttävä. Lisäksi äitihahmoja käytetään peleissä yleensä melko vähän.Peliä kehittävä Ustwo on tehnyt jatko-osasta pidemmän alkuperäisestä pelistä, jota on kritisoitu liian vähäisestä määrästä tasoja.