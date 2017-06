Digitaalisen maksamisen vallankumous

Mastercardin kyselyn mukaan jopa neljä kymmenestä kuluttajasta on joskus hylännyt ostoskorinsa, koska maksukorttia ei ollut lähettyvillä. Käytännössä verkkokauppiaat siis käännyttävät kassalta ison osan jo ostopäätöksen tehneistä asiakkaistaan.

Mietit nyt varmasti, kuinka voisit parhaiten palvella paitsi kaikkia omia asiakkaitasi, myös ohjata nuo muiden palveluiden kassalta käännyttämät asiakkaat omalle kassallesi. Tehokas ratkaisu on tarjota mahdollisuus maksamiseen myös digitaalisen lompakon avulla.

Digitaaliset lompakot ovat palveluita, joihin maksuvälineet voidaan tallentaa kätevästi ja turvallisesti yhteen paikkaan ja käyttää niitä helposti parilla näpäytyksellä. Maksuväline valitaan ja maksu vahvistetaan yleensä mobiililaitteella, jolloin puhutaan myös mobiililompakkomaksamisesta. Digitaalisilla lompakoilla voi maksaa niin verkkokaupoissa ja -palveluissa, mobiilisovelluksissa, kuin myös fyysisissä kivijalkakaupoissakin. Maksamiseen tarvitaan vain mobiililaite, jossa on maksuapplikaatio.

Mikä sitten on Masterpass?

Masterpass on juuri Suomeen rantautunut Mastercardin toteuttama digitaalinen lompakko. Sitä tukevia kauppoja ja palveluita on ympäri maailmaa jo yli 286 000 ja määrä sen kuin lisääntyy huimaa vauhtia. Mukana on jo monia tunnettuja brändejä, kuten Ikea, Burger King, Ticketmaster ja Amerikan Punainen Risti. Ruotsissa Masterpass tuli käyttöön vuoden 2015 lopulla.

Masterpassin kortinhaltijoille suunnattu puoli integroidaan yleensä suoraan pankkien omiin luotettuihin mobiilisovelluksiin, jotka ovat monilla jo valmiiksi käytössä. Suomessa Masterpassin tuo omaan sovellukseensa ensimmäisenä Nordea.

Kauppiaspuolella Masterpass-tapahtumien hyväksyminen onnistuu helposti Payment Highwaylla, eikä siitä tule mitään ylimääräisiä kuluja! Tapahtumia voidaan myös hyväksyä mistä päin maailmaa tahansa, joten kansainvälistymiselle ole mitään esteitä.

Lompakkoon voi liittää lähes minkä tahansa luotto- tai pankkikortin, eikä siis ole rajoitettu pelkästään Mastercardeihin. Pankit voivat kuitenkin rajoittaa omaa valikoimaansa esimerkiksi vain myöntämiinsä kortteihin.

Yhdellä klikkauksella tuotteet perille

Masterpass-lompakon ominaisuudet eivät rajoitu pelkästään maksamiseen, vaan siihen voi tallentaa myös eri toimitusosoitteita, puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita. Näin kauppiaat voivat halutessaan luoda uskomattoman yksinkertaisen kassakokemuksen, jossa asiakas tuotteet valittuaan näpäyttää verkkokaupassa tai -palvelussa vain yhtä painiketta, valitsee Masterpassiin tallennetun yhteystiedot sekä maksutavan ja ostos on tehty. Helppoa, eikö?

Mastercard ei ole myöskään rajoittanut korttinumeron tallentamista myöhempää käyttöä varten, joten esimerkiksi uusien asiakkaiden rekisteröinti kuukausilaskutusta varten hoituu myös käden käänteessä.

Turvallisuus ja väärinkäytön vastuu

Koska maksut hyväksytään tutulla sovelluksella ja korttitiedot on tallennettu turvallisesti yhteen paikkaan, on väärinkäytösten riski hyvin pieni. Silti Masterpass tukee myös vahvaa todennusta eli 3D-securea, jolla vastuuta korttipetoksista voidaan siirtää kauppiaalta tilittäjälle.

Vahva todennus on tähän saakka heikentänyt ostokokemusta ja konversiota jonkin verran, mutta Mastercardilla on tähänkin ässä hihassa: esimerkiksi Ruotsissa pankit ovat päättäneet luottaa toistensa sovelluksiin siinä määrin, että vahva todennus voidaan tehdä huomaamatta taustalla, kun maksu hyväksytään esimerkiksi mobiililaitteella. Payment Highwayn avulla käännät konversiot kasvuun ja pysyt aina kilpailukykyisenä muuttuvassa maailmassa!

Masterpass on tulossa käytettäväksi kauttamme tuhansiin verkkokauppoihin ja -palveluihin myös Suomessa vuoden tämän kesän aikana. Haluat varmasti olla ensimmäisten joukossa mullistamassa maksutottumuksia ja ohjaamassa digimaksamisen varhaisia omaksujia palveluusi, joten käy toki tutustumassa Masterpassiin tarkemmin osoitteessa www.paluumaksamisentulevaisuuteen.fi tai paymenthighway.fi