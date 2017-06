ottaa joskus hyvinkin jäykästi vastaan uudet teknologiat, minkä takia yhtiön tuotteiden tekniset ominaisuudet voivat tuntua osittain jälkeenjääneiltä. Apple on ollut esimerkiksi hyvin varovainen ottamaan käyttöön-lähitunnistusteknologiaa, joskin sitä käytetään jo iPhoneissa ja Apple Watchissa Apple Pay -maksujen suorittamiseen.Vaikuttaisi vahvasti siltä, että Apple on vihdoin valmis laajentamaan NFC:n hyödynnettävyyttä iPhoneissa ja Apple Watcheissa. Uuden iOS 11 -käyttöjärjestelmän kehittäjädokumentaatiosta on nimittäin löydetty uusi Core NFC -ohjelmointirajapinta, jota hyödyntämällä sovelluskehittäjtä voivat käyttää iPhonien NFC-sirua erilaisten tagien lukemiseen. NFC:n käyttö ei siis rajoitu enää pelkästään Apple Payhin.Apple Watchin uusi watchOS 4 -käyttöjärjestelmäkin antoi vihiä NFC:n laajemmasta hyödynnettävyydestä, sillä uuden ohjelmiston myötä Apple Watch voidaan parittaa kuntosalilta löytyvien laitteiden kanssa. Näin saat laitteiden keräämän tiedon haltuusi ja niitä voidaan hyödyntää Apple Watchin kuntoilusovelluksissa.Core NFC vaikuttaisi rajoittuvan kuitenkin vain iPhone 7:ään ja iPhone 7 Plussaan. Vanhemmissa puhelimissa NFC:n käyttö rajoittuu Applen mobiilimaksujärjestelmään.