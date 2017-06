Applella oli hanskat hukassa – Mokasi pahasti Sirin kehityksessä

on harvoin ensimmäinen missään, mutta nykyaikaisen puheavustajan se toi ensimmäisenä älypuhelimiin. Yhtiö on kuitenkin menettänyt etumatkansa puhetunnistuksessa ja -ohjauksessa Amazonille, Microsoftille ja Googlelle vuosien saatossa. Tästä Apple voi syyttää itseään, kertovat sisäpiirilähteet Wall Street Journalile Syyt sille miksi Applen ote kirposi Sirin kehityksestä, ovat moninaiset. Wall Street Journalin jutun perusteella keskiössä vaikuttaisi kuitenkin olevan Siri-tiimin tyytymättömyys epäpätevänä pidettyyn johtamiseen. Siriä on kehitetty lähinnä hakukoneeksi ja iPhonen ohjaamiseen, eikä lähdetty rohkeasti tekemään sitä kolmansien osapuolien sovelluksia palvelevaa alustaa.Tiimille asetettuja tavoitteita ei ole pidetty tarpeeksi kunnianhimoisina, minkä lisäksi kehitysstrategia on poukkoilevaa. Epätyytymättömyys johtamistyyliin on johtanut useiden avainhenkilöiden lähtöön ja kilpailijat ovat rekrynneet heidät omiin riveihinsä. Lähtijöihin kuuluu esimerkiksi Sirin alkuperäiset kehittäjät, jotka perustivat sittemmin kilpailevan Viv-avustajan, jonka Samsung osti viime vuoden lopulla.Sirin kehitystä on hankaloittanut myös koneoppimiseen tarvittavan laajan lähdeaineiston puuttuminen. Apple suhtautuu tutkijoiden ja kehittäjien mielestä liian tiukasti asiakkaiden yksityisyyteen, minkä takia heidän kädet ovat monilta osin sidotut. Teknologiaa ei voida kehittää halutunlaiseksi, koska käyttäjästä ei saada kerättyä haluttua tietoa tarpeeksi kattavasti.