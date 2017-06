OnePlus julkaisi ensimmäisen virallisen kuvan OnePlus 5:stä

Jo pitkän aikaa on ollut tiedossa, että OnePlus tulee julkaisemaan kesäkuussa uuden huippupuhelimen. Jo jonkin aikaa tiedossa on ollut, että laitteen nimi on OnePlus 5 ja hiljattain julkaisupäiväksi vahvistui 20. kesäkuuta – ja Suomen ensimmäiseksi myyntipäiväksi 21. päivä Tällä viikolla lisäksi vuoti ensimmäinen viralliselta pressikuvalta vaikuttava kuva laitteesta. Nyt yhtiö on myös itse vahvistanut kuvan aitouden julkaisemalla ensimmäisen virallisen kuvan OnePlus 5:stä omassa Twitter-viestissään.Viestissä mainostetaan vajaan parin viikon päästä julkaistavan huippupuhelimen kaksoiskameraa, jota on kehitetty yhteistyössä kameratestaaja DxO:n kanssa . Yhtiön ja sen toimitusjohtaja Pete Laun toimesta on muutamaan otteseen jo aiemmin vihjaillut kameran kyvykkyydestä sosiaalisessa mediassa.Laitteen tekniikasta on hiljattain paljastunut Snapdragon 835 -järjestelmäpiirin, joka palvelee mm. Galaxy S8:n jenkkiversiota, lisäksi huima kahdeksan gigatavun RAM-muisti. Nähtäväksi jää onko OnePlussalla enää mitään ässiä hihassa julkistusta silmällä pitäen.