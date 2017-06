Pokémon GO juhlii vuosipäivää yllätystapahtumilla

Huippusuositun Pokémon GO pelin kehittäjä Niantic juhlii ensimmäistä vuosipäivää. Yhtiö on kertonut, että se aikoo juhlia vuoden ikää koko kesän ajan erilaisilla tapahtumilla.Heti alkuun Niantic tuo sekä peliin että pelin ulkopuolelle tapahtumia, joilla juhlitaan Pokémon GO:n vuoden mittaista taivalta. Peli, joka tuli ladattavaksi viime kesänä, on kertännyt 750 miljoonaa latausta ja on eittämättä viime vuoden suosituin mobiilipeli.Päivänseisaustapahtuma järjestetään 13. kesäkuuta ja tarjoaa mm. suuria kokemuspistebonuksia, jää- ja tuli-Pokémoneja sekä alennuksia onnen munista (Lucky Eggs) pelin omasta kaupasta. Lisäksi tulossa on päivitys, jonka myötä keskitytään enemmän yhteistyöpeliin, kertoo Android Central Pelin sisäisten tapahtumien lisäksi Niantic järjestää Pokémon GO -tapahtuman Chicagossa 22. kesäkuuta ja kesäkuusta aina syyskuuhun asti Niantic lupaa juhlimista myös Euroopassa yhteistyössä Unibail-Rodamco-tavaratalojen kanssa. Näistä tapahtumista Niantic kertoo lisää tulevina viikkoina.Lisätietoa aiheesta löytyy Pokémon GO:n julkaisusta