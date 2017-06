Yhdysvallat tippui älypuhelinmarkkinoiden kärkipaikalta jo yli viisi vuotta sitten, nyt menee kakkossijakin

Yhdysvallat oli pitkään älypuhelinmyynnissä suurin markkina-alue, mutta reilu viisi vuotta sitten, loppuvuodesta 2011 se menetti paikkansa Kiinalle, joka oli vaurastunut tarvittavan määrän ohittaakseen USA:n, todennäköisesti lopullisesti, älypuhelinten myyntimäärissä.Nyt vuonna 2017 yhdysvaltalaismarkkinat joutuvat antamaan kakkospaikankin Aasiaa, kertoo FoneArena . Sivuston twiitissä esitellään diaa, jonka mukaan Yhdysvallat tippuu kolmanneksi ja paikan ottaa Intia, joka on kasvaa 127 miljoonan myydyn älypuhelimen suurvallaksi tänä vuonna.Intian myyntimäärä on tämän mukaan enemmän kuin Brasiliassa, Japanissa ja Indonesiassa yhteensä.Luonnollisesti tämä on hyvä merkki köyhempien, mutta selkästi väkirikkaampien, Aasian maiden vaurastumisesta. Jo vuosia on myös näkynyt trendi, jossa erityisesti kiinalaisvalmistajat ottavat vauraampien maiden valmistajia kiinni valmistusmäärissä. Luonnollisesti tämä sataa kotimaan laariin, josta hyvinä esimerkkeinä ovat mm. Huawei ja OnePlus.