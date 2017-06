Kotelovalmistajat paljastavat tulevan iPhone 8:n uuden muotoilun ja muuttuneen kaksoiskameran

Apple on ollut tavallisesti yksi parhaiten yrityssalaisuuksia piilottavista älypuhelinfirmoista. Yhtiön iPhonet eivät ole vuotaneet samaan tapaan ennen julkaisua kuin esimerkiksi Samsungin huippulaitteet, mutta aina tietoja lipsahtaa julkisuuteen jossakin määrin.Huhut ovat kertoneet, että ensi syksynä Apple julkaisee sekä iPhone 7s että iPhone 8 -mallit. Kenties näiden lisäksi on odotettavissa myös suurempi Plus-malli, mikäli iPhone 8 ei korvaa sitä. Vaikka erinäisiä huhutietoja laitteista on levinnyt jo pidemmän aikaa, niin ulkonäöstä on vähemmän vihiä.Nyt kuitenkin yksi suosituimmista tavoista vuotaa tulevien iPhone-mallien ulkomuodosta on jälleen käsillä. Kotelovalmistajat ovat ilmeisesti saaneet käsiinsä tulevan iPhone 8:n mittasuhteet, joiden mukaan voidaan aloittaa suojakuorien valmistus.Benjamin Geskin esittelee Twitterissä kuvia, joissa on väitetysti tulevan iPhone 8 -mallin suojakuoria. Näistä paljastuu kaksoiskamera, joka on tällä kertaa erilainen ratkaisu, kuin iPhone 7 Plussassa. Myös Slashleaksin vuodot vaikuttavat vahvistavan, että uuden iPhonen kaksoiskamera onkin sijoitettu pystysuunnassa.Tämä myös näennäisesti vahvistaa, että kaksoiskamera tulee myös pienempään malliin, joten syksyllä uutta iPhonea hankkivan ei tarvitse olla isokourainen, jotta pääsee käsiksi kaksoiskameraan. Yhden kuvan perusteella kokonsa puolesta iPhone 8 on puolestaan hieman iPhone 7:ää suurempi, mutta ei kuitenkaan missään nimessä lähessä Plus-mallia.